Производство золота в прошлом году упало на 61,5%
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Производство полуобработанного золота в Украине в 2018 году снизилось на 61,5% по сравнению с 2017 годом. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Госстатистики.
По статистическим данным, полуобработанного, немонетарного золота (кроме необработанного или в виде порошка), включая с покрытием из платины, в прошлом году произвели 5 кг.
Производство необработанного серебра или в виде порошка (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины) также упало по сравнению с 2017 годом - на 32,4%, до 1527 кг.
Полуобработанного серебра (включая серебро с гальваническим покрытием из золота или платины, кроме необработанного или в виде порошка) также произвели меньше по сравнению с 2017 годом - на 50,2%, 495 кг.
Данные приведены в натуральном выражении; без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
Напомним, Украина нарастила экспорт сырья для металлургии на 42%.