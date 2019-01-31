Виробництво золота торік впало на 61,5%
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Виробництво напівобробленого золота в Україні у 2018 році знизилося на 61,5% у порівнянні з 2017 роком. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.
За статистичними даними, напівобробленого, немонетарного золота (крім необробленого або у вигляді порошку), включаючи з покриттям із платини, торік виробили 5 кг.
Виробництво необробленого срібла або у вигляді порошку (включаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини) також впало проти 2017 року - на 32,4%, до 1527 кг.
Напівобробленого срібла (включаючи срібло з гальванічним покриттям з золота або платини; крім необробленого або у вигляді порошку) також виробили менше у порівнянні з 2017 роком - на 50,2%, 495 кг.
Дані наведено у натуральному вираженні; без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Нагадаємо, Україна наростила експорт сировини для металургії на 42%.