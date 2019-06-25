Производителей с 6 августа обяжут указывать на упаковке продуктов аллергены
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. С 6 августа в Украине вступит в силу закон о маркировке пищевых продуктов, который, в частности, обяжет производителей указывать на упаковке содержание аллергенов. Об этом сообщила эксперт проекта "Совершенствование системы контроля безопасности пищевых продуктов в Украине" Галина Котик во время пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Закон вводит ряд инноваций, которые помогут потребителям сделать осознанный выбор. То есть установлены четкие требования к шрифту, который должен быть на упаковке, установлены четкие требования к тому, что должны указываться аллергены - они должны быть выделены соответствующим цветом. Отмечается на упаковке, было ли мясо заморожено, или разморожено. Закон вступает в силу 6 августа 2019 года", - отметила Котик.
По ее словам, закон предусматривает определенные переходные периоды для отдельных положений, поэтому украинское законодательство постепенно будет переходить к европейским стандартам.
При этом она добавила, что таким образом и потребители получат большую защищенность, и операторы рынка получат прозрачные правила.
Напомним, 6 февраля в "Урядовом курьере" опубликован закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов".