Закон про інформацію щодо харчових продуктів офіційно опубліковано

Цей Закон встановлює правові та організаційні засади надання споживачам інформації про харчові продукти з метою забезпечення високого рівня захисту здоров’я громадян і задоволення їхніх соціальних та економічних інтересів.



Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та вводиться в дію через шість місяців з дня його опублікування, крім:



частини одинадцятої статті 6 цього Закону, яка вводиться в дію з дня набрання чинності цим Законом;



підпункту "г" підпункту 2 пункту 4 та пункту 5 цього розділу, які вводяться в дію з дня набрання чинності цим Законом.





Як повідомляв УНН, Президент підписав закон про інформацію щодо харчових продуктів



Нагадаємо, 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів харчових продуктів".