Закон об информации относительно пищевых продуктов официально опубликован
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В "Правительство курьере" опубликован закон "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов", передает УНН.
Настоящий Закон устанавливает правовые и организационные основы предоставления потребителям информации о пищевых продуктах с целью обеспечения высокого уровня защиты здоровья граждан и удовлетворения их социальных и экономических интересов.
Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и вводится в действие по истечении шести месяцев со дня его опубликования, кроме:
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- части одиннадцатой статьи 6 настоящего Закона, вводится в действие со дня вступления в силу настоящего Закона;
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- подпункта "г" подпункта 2 пункта 4 и пункта 5 настоящего раздела, которые вводятся в действие со дня вступления в силу настоящего Закона.
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Как сообщал УНН, Президент подписал закон об информации относительно пищевых продуктов
Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов".