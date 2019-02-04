Президент підписав закон про інформацію щодо харчових продуктів

"Маємо повернутий з підписом від Президента України Закон України про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", - написав Бакуменко.

За його словами, закон дозволить забезпечити високий рівень захисту здоров’я та інтересів споживачів шляхом надання всієї необхідної інформації для здійснення споживачами свідомого вибору харчових продуктів та ввести відповідальність операторів ринку, що відповідають за інформацію про харчові продукти, за введення споживачів в оману.

"Основною метою документу є забезпечення належної поінформованості споживачів щодо харчових продуктів, які вони споживають. Уможливлення здійснення споживачами свідомого вибору виходячи з їх особливостей здоров’я, вподобань, економічного рівня, надзвичайно важливе як для забезпечення ефективної конкуренції, так і для підвищення рівня благополуччя споживачів та як захід боротьби із такими проблемами сьогодення, як ожиріння, гіпертензія, надмірна вага та цукровий діабет", - зазначив Бакуменко.

При цьому, закон забороняє використовувати інформацію, що може ввести споживача в оману, зазначена заборона поширюється також на рекламування та представлення харчових продуктів.

Також документ, зокрема, встановлює вимоги до забезпечення розбірливості інформації, у тому числі до мінімального розміру шрифту, яким надається обов’язкова інформація про харчовий продукт; надання споживачеві інформації стосовно того, чи піддавався харчовий продукт заморожуванню і розморожуванню, а також запровадження однакових вимог до надання інформації про харчові продукти, продаж яких здійснюється дистанційним способом, у тому числі із застосуванням засобів дистанційного зв’язку, та харчових продуктів, які продаються у магазині.

Нагадаємо, 6 грудня 2018 року Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8450 "Про інформацію для споживачів харчових продуктів".