Президент подписал закон об информации о пищевых продуктах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. Президент Украины Петр Порошенко подписал Закон Украины "Об информации для потребителей относительно пищевых продуктов". Об этом сообщил и.о. главы аграрного комитета ВР и по совместительству глава рабочей группы по разработке проекта Концепции обращения с/х земель Александр Бакуменко, передает УНН.
"Есть возвращенный с подписью от Президента Украины Закон Украины об информации для потребителей о пищевых продуктах", - написал Бакуменко.
По его словам, закон позволит обеспечить высокий уровень защиты здоровья и интересов потребителей путем предоставления всей необходимой информации для осуществления потребителями сознательного выбора пищевых продуктов и ввести ответственность операторов рынка, отвечающих за информацию о пищевых продуктах, за введение потребителей в заблуждение.
"Основной целью документа является обеспечение надлежащей осведомленности потребителей о пищевых продуктов, которые они потребляют. Совместная работа осуществления потребителями сознательного выбора исходя из их особенностей здоровья, предпочтений, экономического уровня, чрезвычайно важно как для обеспечения эффективной конкуренции, так и для повышения уровня благополучия потребителей и как мера борьбы с такими проблемами современности, как ожирение, гипертензия, избыточный вес и сахарный диабет", - отметил Бакуменко.
При этом, закон запрещает использовать информацию, которая может ввести потребителя в заблуждение, указанный запрет распространяется также на рекламу и представление пищевых продуктов.
Также документ, в частности, устанавливает требования к обеспечению разборчивости информации, в том числе к минимальному размеру шрифта, которым предоставляется обязательная информация о пищевом продукте; предоставление потребителю информации о том, подвергался ли пищевой продукт замораживанию и размораживанию, а также внедрение единых требований к предоставлению информации о пищевых продуктах, продажа которых осуществляется дистанционным способом, в том числе с применением средств дистанционной связи, и пищевых продуктов, которые продаются в магазине.
Напомним, 6 декабря 2018 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект №8450 "Об информации для потребителей пищевых продуктов".