Рада посилила контроль за виробниками харчових продуктів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроект №8450 “Про інформацію для споживачів харчових продуктів”, передає кореспондент УНН.
Голос за віддав 231 народний депутат при 226-ти необхідних.
Законопроектом вводиться заборона використання інформації, що може ввести споживача в оману, особливо в частині властивостей і характеристик харчових продуктів та наслідків їх споживання. Окрім цього, законопроект забов’язує виробників зробити надписи на упаковках читабельними. Також визначається, що обов’язкова інформація про харчові продукти не повинна приховуватися або спотворюватися іншою текстовою чи графічною інформацією.
При цьому висота малих літер без виносних елементів, за допомогою яких вона зазначається, повинна дорівнювати або перевищувати 1,2 мм.
Нагадаємо, сьогодні ВР планує розглянути питання розірвання Договору про розірвання дружби з РФ.