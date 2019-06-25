Виробників з 6 серпня зобов'яжуть вказувати на упаковці продуктів алергени
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Із 6 серпня в Україні набуде чинності закон про маркування харчових продуктів, який, зокрема, зобов’яже виробників зазначати на упаковці вміст алергенів. Про це повідомила експерт проекту "Вдосконалення системи контролю безпеки харчових продуктів в Україні" Галина Котик під час прес-конференції в Києві, передає кореспондент УНН.
"Закон вводить низку інновацій, які допоможуть споживачам зробити свідомий вибір. Тобто встановлені чіткі вимоги до шрифту, який має бути на упаковці, встановлені чіткі вимоги до того, що мають зазначатись алергени – вони повинні бути виділені відповідним кольором. Зазначається на упаковці, чи м'ясо було заморожене, чи розморожене. Закон набирає чинності 6 серпня 2019 року", - зазначила Котик.
За її словами, закон передбачає певні перехідні періоди для окремих положень, тож українське законодавство поступово буде переходити до європейських стандартів.
При цьому вона додала, що таким чином і споживачі отримають більшу захищеність, і оператори ринку отримають прозорі правила.
Нагадаємо, 6 лютого в "Урядому кур'єрі" опубліковано закон "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".