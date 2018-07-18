Производить качественную “молочку” в Украине может стать не выгодно — эксперт

“Если же этого не делать, то это не только обманывает потребителя, а еще и создает нечестную конкуренцию в отрасли, ведь растительные жиры в целом удешевляют продукцию в пять раз. Данная проблема в скором времени может привести к тому, что производить качественное молоко и молокопродукты в Украине может стать просто не выгодно”, — объяснил он.

Помимо растительных жиров, при производстве молочной продукции используется пальмовое масло, добавил эксперт.

“Представители Молочного комитета Европейской Бизнес Ассоциации, который объединяет добросовестных производителей молока и молочных продуктов, не имеют ничего против растительных жиров и того же пальмового масла, даже если их добавляют в молокосодержащие продукты, в случае если они снабжены соответствующей маркировкой”, — рассказал Кузьменко.

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Молочные продукты являются важной составляющей ежедневного рациона украинцев, к их качеству у потребителя наблюдается повышенное внимание, считает эксперт.

Как писал УНН, в парламенте в первом чтении проголосовали законопроект о запрете использования пальмового масла в продуктах питания. Многие эксперты называют этот документ радикальным и прогнозируют увеличение количества фальсификата на отечественном рынке.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, принятие законопроекта может спровоцировать подорожание конечных товаров, что логично, потому как “пальмой” недобросовестые производители заменяют сегодня натуральные животные жиры.

“Относительно законопроекта о запрете — несмотря на все его недостатки, думаю, он достоин внимания. Впоследствии мы всегда сможем внести правки и доработать эту инициативу, но делать первый шаг все же надо”, — считает политик.