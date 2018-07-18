Виробляти якісну "молочку" в Україні може стати не вигідно - експерт
Київ • УНН
КИЇВ. 18 липня. УНН. Вітчизняні виробники молочних продуктів харчування не повинні приховувати від покупця наявність рослинних жирів у їхній продукції. Про це у своєму блозі написав координатор Молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації Євген Кузьменко, передає УНН.
“Якщо ж цього не робити, то це не тільки обманює споживача, а ще й створює нечесну конкуренцію в галузі, адже рослинні жири в цілому здешевлюють продукцію в п’ять разів. Ця проблема незабаром може привести до того, що виробляти якісне молоко і молокопродукти в Україні може стати просто не вигідно”, — пояснив він.
Крім рослинних жирів, при виробництві молочної продукції використовується пальмова олія, додав експерт.
“Представники Молочного комітету Європейської Бізнес Асоціації, який об’єднує сумлінних виробників молока і молочних продуктів, не мають нічого проти рослинних жирів і тієї ж пальмової олії, навіть якщо їх додають в молочновмісні продукти, в разі якщо вони забезпечені відповідним маркуванням”, — розповів Кузьменко.
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Молочні продукти є важливою складовою щоденного раціону українців, до їхньої якості у споживача спостерігається підвищена увага, вважає експерт.
Як писав УНН, у парламенті в першому читанні проголосували законопроект про заборону використання пальмової олії в продуктах харчування. Багато експертів називають цей документ радикальним і прогнозують збільшення кількості фальсифікату на вітчизняному ринку.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, прийняття законопроекту може спровокувати подорожчання кінцевих товарів, що логічно, оскільки “пальмою” недобросовісні виробники замінюють сьогодні натуральні тваринні жири.
“Щодо законопроекту про заборону — попри всі його недоліки, думаю, він гідний уваги. Згодом ми завжди зможемо внести правки і доопрацювати цю ініціативу, але робити перший крок все ж треба”, — вважає політик.