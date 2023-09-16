Армянский олигарх попал на радар "Миротворца" за поддержку войну Путина в Украине

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КИЕВ. 16 сентября. УНН. Украинские спецслужбы начали разоблачать пророссийских армянских сепаратистов Кавказа. Большое секретное досье, которое стало результатом сбора сведений разведкой относительно пропутинской верхушки Карабаха, теперь может стать достоянием общественности. В поле зрения — лидеры региона: экс-президент и олигарх, бывший министр, пишет 5 канал.

Бывший “глава правительства” Варданян, занимавший эту должность при поддержке местного прокремлевского ставленника Араика Арутюняна, внесен в украинскую базу пособников российской агрессии “Миротворец” как “лицо, подлежащее немедленному задержанию и передаче правоохранительным органам Украины или стран НАТО”. Источник информации — санкционные списки НАПК.

Араик Арутюнян, “экс-президент” армянского сепаратистского анклава в азербайджанском Карабахе, тоже внесен в “Миротворца”. Его обвиняют в “покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины”, также он является “сторонником русско-фашистских захватчиков и террористов” и является “соучастником преступлений российских властей против Украины и ее граждан”.

Отмечается, что “пропутинский псевдопрезидент непризнанной Нагорно-Карабахской Республики... одним из первых в феврале прошлого 2022г. обратился к Путину с приветствием “признания независимости” созданных Россией террористических организаций “ЛНР/ДНР”. Он открыто поддерживал все захватнические планы Путина и агрессивный курс внешней политики России. В 2023 по указанию Кремля он добился избрания на свою прежнюю должность такую же марионетку Самвела Шахраманяна.

Как раз во время “выборов” преемника Арутюняна на должность “президента” его экс-соратник обнародовал компромат на своего бывшего босса. Выяснилось, что экс-глава Арутюняна тратил из бюджета сепаратистского анклава миллионы на содержание своей ереванской любовницы. Откровения чиновника произвели в армяноязычных пабликах эффект бомбы.

Показательно, что распространение этих фактов началось через 1,5 часа после официального осуждения МИД Украины “выборов” протеже Арутюняна в качестве нового “президента”. Киев четко дал понять всем прокси Кремля на территории бывшего СССР, что их тайны не секрет для спецслужб Украины. В разведке также добавили: объявленные сведения о сепаратистах — лишь мизерная часть большого досье, которое может быть раскрыто в любой момент, в том числе в международных СМИ.

После первичной огласки достоверность компромата на армянских сепаратистов в Карабахе публично подтвердил представитель армянской диаспорской организации Mouvement Arménien.

Украинские Национальные Новости

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