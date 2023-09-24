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Армения обвинила росСМИ в гибридной информационной войне

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 сентября. УНН. российские СМИ ведут против Армении гибридную информационную войну и продуцируют откровенные фейки. Об этом на своей странице в соцсети написал руководитель аппарата премьер-министра страны Араик Арутюнян, сообщает УНН.

Именно так чиновник отреагировал на сообщение одного из российских телеканалов о том, что протестующие в Ереване проникли в здание правительства, и, якобы, наткнулись там на американских десантников.

Цитата

“Это абсолютная дезинформация. В тот день в здание правительства не проник ни один демонстрант. Более того, никаких американских десантников там не было”, — написал Арутюнян.

При этом, отдельно подчеркнул, что крупнейшими российскими пропагандистами являются армяне по национальности

“Как оказалось, что крупнейшие пропагандисты российских телеканалов — армяне: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габриельянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергей Кургинян, Андраник Михранян и другие”.

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