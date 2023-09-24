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Вірменія звинуватила росЗМІ у гібридній інформаційній війні

Вірменія звинуватила росЗМІ у гібридній інформаційній війні

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 вересня. УНН. російські ЗМі ведуть проти Вірменії гібридну інформаційну війну та продукують відверті фейки. Про це на своїй сторінці у соцмережі написав керівник апарату прем'єр-міністра країни Араїк Арутюнян, повідомляє УНН.

Саме так урядовець відреагував на повідомлення одного з російських телеканалів про те, що протестувальники у Єревані проникли до будівлі уряду, і, нібито, натрапили там на американських десантників.

Цитата

“Це абсолютна дезінформація. Того дня до будівлі уряду не проникнув жоден демонстрант. Більше того, жодних американських десантників там не було”, — написав Арутюнян.

При цьому, окремо наголосив, що найбільшими російськими пропагандистами є вірмени за національністю

“Як виявилося, що найбільші пропагандисти російських телеканалів — вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габрієльянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергій Кургінян, Андранік Міхранян та інші”.

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