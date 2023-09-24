Вірменія звинуватила росЗМІ у гібридній інформаційній війні

Саме так урядовець відреагував на повідомлення одного з російських телеканалів про те, що протестувальники у Єревані проникли до будівлі уряду, і, нібито, натрапили там на американських десантників.

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“Це абсолютна дезінформація. Того дня до будівлі уряду не проникнув жоден демонстрант. Більше того, жодних американських десантників там не було”, — написав Арутюнян.

При цьому, окремо наголосив, що найбільшими російськими пропагандистами є вірмени за національністю

“Як виявилося, що найбільші пропагандисти російських телеканалів — вірмени: Маргарита Симонян, Тигран Кеосаян, Арам Габрієльянов, Семен Багдасаров, Роман Бабаян, Сергій Кургінян, Андранік Міхранян та інші”.

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