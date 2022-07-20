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Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха в сентябре – секретарь Совета безопасности страны

Армения выведет свои войска из Нагорного Карабаха в сентябре – секретарь Совета безопасности страны

Киев • УНН

 • 271505 просмотра

КИЕВ. 20 июля. УНН. Подразделения регулярной армии Армении выйдут из Нагорного Карабаха в сентябре. Об этом заявил в интервью Armenpress секретарь Совета безопасности страны Армен Григорян. Он добавил, что призывников в Карабахе по-прежнему будут призывать на службу в армию обороны, пишет УНН.

Цитата

"В результате войны ряд частей вооруженных сил Республики Армения вошли в Нагорный Карабах на помощь силам обороны. После прекращения огня они возвращаются в Армению. Этот процесс близок к завершению и завершится в сентябре", - сказал Григорян.

Детали

Секретарь Совета безопасности подчеркнул, что это касается только частей регулярной армии, а не так называемой "армии обороны" непризнанной Нагорно-Карабахской Республики. Григорян добавил, что гарантией безопасности должно быть размещение российских "миротворческих сил" в Карабахе.

Контекст

Армения и Азербайджан вели две войны – в 2020 году и в 1990-х годах – из-за Нагорно-Карабахского региона Азербайджана.
Шесть недель боев осенью 2020 года унесли более 6500 жизней и закончились соглашением о прекращении огня при посредничестве россии.

По соглашению Армения уступила части территории, которые она контролировала в течение десятилетий, а россия направила около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием.

После вторжения в Украину 24 февраля все более изолированная москва потеряла свой статус основного посредника в конфликте.

С тех пор Европейский Союз возглавил процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, включающий мирные переговоры, делимитацию границы и возобновление транспортного сообщения.

В июле 2022 года главы МИД Армении и Азербайджана провели впервые за долгое время двусторонние переговоры.

Этнические армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе откололись от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. После этого конфликт унес около 30 000 жизней.

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