Глави МЗС Вірменії та Азербайджану проведуть перші за довгий час двосторонні переговори

ukru
Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility
12:21 • 26537 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
11:39 • 57214 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
10:23 • 70277 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
10:07 • 80361 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
09:22 • 79231 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

08:59 • 77518 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 85053 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 223702 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 149389 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 172510 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.3 м/с
92 %
746 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

США прагнуть посадити сторони за стіл переговорів для тривалого врегулювання в Україні - Держдеп

1 квітня, 05:36 • 38855 перегляди

Трамп "неймовірно наполегливо працює" для мирної угоди між рф та Україною: у Білому домі вказали на невдоволення коментарями сторін

1 квітня, 05:49 • 79640 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 102756 перегляди

Бербок приїхала до Києва і застерегла США від тактики росії

1 квітня, 07:10 • 99784 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 56561 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 17559 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 223683 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 498381 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 448011 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 653997 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Андрій Сибіга

Володимир Зеленський

Кейр Стармер

Михайло Федоров

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Литва

Київ

Харків

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 8634 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

11:05 • 28425 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 56561 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 102756 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 114115 перегляди
Актуальне

Telegram

Фокс Ньюс

Instagram

Financial Times

Facebook

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану проведуть перші за довгий час двосторонні переговори

Глави МЗС Вірменії та Азербайджану проведуть перші за довгий час двосторонні переговори

Київ • УНН

 • 159884 перегляди

КИЇВ. 16 липня. УНН. Міністри закордонних справ Вірменії та Азербайджану мали провести у суботу свої перші двосторонні переговори після війни 2020 року за контроль над спірним регіоном Нагірного Карабаху. Про це УНН пише посилаючись на агенство Тренд.

Деталі

Очікується, що переговори, які відбудуться в столиці Грузії Тбілісі, будуть ґрунтуватися на угоді, досягнутій лідерами кавказьких країн за посередництва ЄС у травні, про «просування обговорення» мирного договору.

"Це перша зустріч міністрів, і ми сподіваємося, що вона дасть результат", - сказав у п'ятницю президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Байрамов опублікував у Twitter фото із переговорів.

In a meeting w/ EUSR @ToivoKlaar
an interesting exchanged took place on the current regional situation, steps taken towards the normalization of relations btw #Azerbaijan and #Armenia, including issues related to the implementation of committments by the sides. pic.twitter.com/hFABocMrAr

— Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) July 16, 2022

Атмосфера переговорів буде напруженою напередодні зустрічі міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна та його азербайджанського колеги Джейхуна Байрамова, оскільки міністерства оборони обох країн обмінялися звинуваченнями в організації перестрілки на їхньому спільному кордоні.

Що було раніше

Вірменія та Азербайджан вели дві війни – у 2020 році та у 1990-х роках – через Нагірно-Карабахський регіон Азербайджану.
Шість тижнів боїв восени 2020 року, які забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню за посередництва росії.

За угодою Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть, а росія направила близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям.

Після вторгнення в Україну 24 лютого дедалі більш ізольована Москва втратила свій статус основного посередника у конфлікті.

З того часу Європейський Союз очолив процес нормалізації вірмено-азербайджанських відносин, який включає мирні переговори, делімітацію кордону та відновлення транспортного сполучення.

Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрічалися у Брюсселі у квітні та травні, а голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що їх наступна зустріч запланована на липень та серпень.

Етнічні вірменські сепаратисти у Нагірному Карабаху відкололися від Азербайджану після розпаду Радянського Союзу 1991 року. Після цього конфлікт забрав близько 30 000 життів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Алієв звинуватив рф у порушенні гарантій по Нагірному Карабаху

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,626.50
Золото
$3,164.95
Tesla
$263.73
Brent
$74.76
S&P 500
$5,597.25
Газ TTF
$42.14
Ethereum
$1,865.95