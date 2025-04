Глави МЗС Вірменії та Азербайджану проведуть перші за довгий час двосторонні переговори

Деталі

Очікується, що переговори, які відбудуться в столиці Грузії Тбілісі, будуть ґрунтуватися на угоді, досягнутій лідерами кавказьких країн за посередництва ЄС у травні, про «просування обговорення» мирного договору.

"Це перша зустріч міністрів, і ми сподіваємося, що вона дасть результат", - сказав у п'ятницю президент Азербайджану Ільхам Алієв.

Байрамов опублікував у Twitter фото із переговорів.

Атмосфера переговорів буде напруженою напередодні зустрічі міністра закордонних справ Вірменії Арарата Мірзояна та його азербайджанського колеги Джейхуна Байрамова, оскільки міністерства оборони обох країн обмінялися звинуваченнями в організації перестрілки на їхньому спільному кордоні.

Що було раніше

Вірменія та Азербайджан вели дві війни – у 2020 році та у 1990-х роках – через Нагірно-Карабахський регіон Азербайджану.

Шість тижнів боїв восени 2020 року, які забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню за посередництва росії.

За угодою Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть, а росія направила близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям.

Після вторгнення в Україну 24 лютого дедалі більш ізольована Москва втратила свій статус основного посередника у конфлікті.

З того часу Європейський Союз очолив процес нормалізації вірмено-азербайджанських відносин, який включає мирні переговори, делімітацію кордону та відновлення транспортного сполучення.

Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян зустрічалися у Брюсселі у квітні та травні, а голова Європейської ради Шарль Мішель заявив, що їх наступна зустріч запланована на липень та серпень.

Етнічні вірменські сепаратисти у Нагірному Карабаху відкололися від Азербайджану після розпаду Радянського Союзу 1991 року. Після цього конфлікт забрав близько 30 000 життів.

