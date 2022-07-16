Главы МИД Армении и Азербайджана проведут первые за долгое время двусторонние переговоры
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана должны провести в субботу свои первые двусторонние переговоры после войны 2020 года за контроль над спорным регионом Нагорного Карабаха. Об этом УНН пишет ссылаясь на агентство Тренд.
Детали
Ожидается, что переговоры, которые состоятся в столице Грузии Тбилиси, будут основываться на соглашении, достигнутом лидерами кавказских стран при посредничестве ЕС в мае, о «продвижении обсуждения» мирного договора.
"Это первая встреча министров, и мы надеемся, что она даст результат", – сказал в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Байрамов опубликовал в Twitter фото по переговорам.
В совещании w/EUSR @ToivoKlaar
an interesting exchanged took place on the current regional situation, steps taken towards normalization of relations btw #Azerbaijan and #Armenia, including issues related to the implementation of committments by the sides. pic.twitter.com/hFABocMrAr
Атмосфера переговоров будет напряженной в преддверии встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, поскольку министерства обороны обеих стран обменялись обвинениями в организации перестрелки на их общей границе.
Что было раньше
Армения и Азербайджан вели две войны – в 2020 году и в 1990-х годах – через Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.
Шесть недель боев осенью 2020 года, унесшили более 6500 жизней и закончились соглашением о прекращении огня при посредничестве россии.
По соглашению Армения уступила участки территории, которые она контролировала в течение десятилетий, а россия направила около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием.
После вторжения в Украину 24 февраля все более изолированная Москва потеряла свой статус основного посредника в конфликте.
С тех пор Европейский Союз возглавил процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, включающий мирные переговоры, делимитацию границы и возобновление транспортного сообщения.
Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встречались в Брюсселе в апреле и мае, а глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что их следующая встреча запланирована на июль и август.
Этнические армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе откололись от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. После этого конфликт унес около 30 000 жизней.
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