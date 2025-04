Главы МИД Армении и Азербайджана проведут первые за долгое время двусторонние переговоры

Детали

Ожидается, что переговоры, которые состоятся в столице Грузии Тбилиси, будут основываться на соглашении, достигнутом лидерами кавказских стран при посредничестве ЕС в мае, о «продвижении обсуждения» мирного договора.

"Это первая встреча министров, и мы надеемся, что она даст результат", – сказал в пятницу президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Байрамов опубликовал в Twitter фото по переговорам.

В совещании w/EUSR @ToivoKlaar

an interesting exchanged took place on the current regional situation, steps taken towards normalization of relations btw #Azerbaijan and #Armenia, including issues related to the implementation of committments by the sides. pic.twitter.com/hFABocMrAr

—Jeyhun Bayramov (@bayramov_jeyhun) July 16, 2022

Атмосфера переговоров будет напряженной в преддверии встречи министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и его азербайджанского коллеги Джейхуна Байрамова, поскольку министерства обороны обеих стран обменялись обвинениями в организации перестрелки на их общей границе.

Что было раньше

Армения и Азербайджан вели две войны – в 2020 году и в 1990-х годах – через Нагорно-Карабахский регион Азербайджана.

Шесть недель боев осенью 2020 года, унесшили более 6500 жизней и закончились соглашением о прекращении огня при посредничестве россии.

По соглашению Армения уступила участки территории, которые она контролировала в течение десятилетий, а россия направила около 2000 миротворцев для наблюдения за перемирием.

После вторжения в Украину 24 февраля все более изолированная Москва потеряла свой статус основного посредника в конфликте.

С тех пор Европейский Союз возглавил процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, включающий мирные переговоры, делимитацию границы и возобновление транспортного сообщения.

Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян встречались в Брюсселе в апреле и мае, а глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что их следующая встреча запланирована на июль и август.

Этнические армянские сепаратисты в Нагорном Карабахе откололись от Азербайджана после распада Советского Союза в 1991 году. После этого конфликт унес около 30 000 жизней.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Алиев обвинил рф в нарушении гарантий по Нагорному Карабаху