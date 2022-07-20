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Вірменія виведе свої війська з Нагірного Карабаху у вересні – секретар Ради безпеки країни

Вірменія виведе свої війська з Нагірного Карабаху у вересні – секретар Ради безпеки країни

Київ • УНН

 • 271509 перегляди

КИЇВ. 20 липня. УНН. Підрозділи регулярної армії Вірменії вийдуть із Нагірного Карабаху у вересні. Про це заявив в інтерв'ю Armenpress секретар Ради безпеки країни Армен Григорян. Він додав, що призовників в Карабасі, як і раніше, призиватимуть на службу в армію оборони, пише УНН.

Цитата

"Внаслідок війни низка частин збройних сил Республіки Вірменія увійшли до Нагірного Карабаху на допомогу силам оборони. Після припинення вогню вони повертаються до Республіки Вірменія. Цей процес близький до завершення та завершиться у вересні", - сказав Григорян.

Деталі

Секретар Ради безпеки наголосив, що це стосується лише частин регулярної армії, а не так званої "армії оборони" невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки. Григорян додав, що гарантією безпеки має бути розміщення російських "миротворчих сил" у Карабасі.

Контекст

Вірменія та Азербайджан вели дві війни – у 2020 році та у 1990-х роках – через Нагірно-Карабахський регіон Азербайджану.
Шість тижнів боїв восени 2020 року забрали понад 6500 життів і закінчилися угодою про припинення вогню за посередництва росії.

За угодою Вірменія поступилася ділянками території, які вона контролювала протягом десятиліть, а росія направила близько 2000 миротворців для спостереження за перемир'ям.

Після вторгнення в Україну 24 лютого дедалі більш ізольована москва втратила свій статус основного посередника у конфлікті.

З того часу Європейський Союз очолив процес нормалізації вірмено-азербайджанських відносин, який включає мирні переговори, делімітацію кордону та відновлення транспортного сполучення.

У липні 2022 року глави МЗС Вірменії та Азербайджану провели перші за довгий час двосторонні переговори.

Етнічні вірменські сепаратисти у Нагірному Карабаху відкололися від Азербайджану після розпаду Радянського Союзу 1991 року. Після цього конфлікт забрав близько 30 000 життів.

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