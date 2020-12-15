Армения выступила за возобновление переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ

$41.340.00
45.850.00
ukru
Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время
18:50 • 594 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 60652 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 97780 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 171140 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 176188 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 382786 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 222907 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 496480 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 348642 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 229560 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
2м/с
84%
Популярные новости

Украина дала согласие на поиск жертв Волынской трагедии в селе Углы на Ровенщине

5 апреля, 09:21 • 79380 просмотра

НАТО работает с Украиной для ее большей совместимости с Альянсом - Рютте

5 апреля, 09:32 • 67349 просмотра

Зеленский поручил СБУ расследовать утечку проекта соглашения о недрах – FT

5 апреля, 10:08 • 19318 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 30343 просмотра

Это сигнал москвы Вашингтону: в МИД обнародовали заявление об ударе по Кривому Рогу

15:20 • 39275 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 136386 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 124536 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 213531 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 382755 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 496465 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Биньямин Нетаньяху

Элон Маск

Юлия Тимошенко

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Кривой Рог

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

18:50 • 560 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 30390 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 36536 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 44206 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 73891 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Шахед-136

ТикТок

Вашингтон Пост

Армения выступила за возобновление переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ

Киев • УНН

 • 10454 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Армения считает необходимым возобновить переговоры по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом в понедельник, принимая в Ереване сопредседателей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает УНН со ссылкой на армянское “Радио Свобода”.

Армения выступила за возобновление переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ

Отмечается, что премьер-министр Армении отметил приоритетность уточнения статуса Нагорного Карабаха “с учетом важности реализации права арцахцев на самоопределение, деоккупации оккупированных Азербайджаном территорий, создания условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, сохранения религиозного и культурного наследия”.

Добавляется, что это первый визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион после 44-дневной войны в Карабахе. И в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отсутствовал российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. В Баку его заменил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, а в Ереване — временный поверенный в делах посольства России Алексей Синегубов.

По словам французского сопредседателя Стефана Висконти, Минская группа ОБСЕ выступит с заявлением по итогам регионального визита.

Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев оказал сопредседателям достаточно холодный прием, заявив, что Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, а Минская группа не сделала ничего за последние 28 лет.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира
Brent
$66.30
Bitcoin
$82,862.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,787.52