Армения выступила за возобновление переговоров по Карабаху в рамках Минской группы ОБСЕ
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Армения считает необходимым возобновить переговоры по Нагорному Карабаху в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Об этом в понедельник, принимая в Ереване сопредседателей, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает УНН со ссылкой на армянское “Радио Свобода”.
Отмечается, что премьер-министр Армении отметил приоритетность уточнения статуса Нагорного Карабаха “с учетом важности реализации права арцахцев на самоопределение, деоккупации оккупированных Азербайджаном территорий, создания условий для безопасного возвращения арцахских армян в свои дома, сохранения религиозного и культурного наследия”.
Добавляется, что это первый визит сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион после 44-дневной войны в Карабахе. И в Баку на встрече с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и в Ереване на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отсутствовал российский сопредседатель Минской группы ОБСЕ Игорь Попов. В Баку его заменил посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, а в Ереване — временный поверенный в делах посольства России Алексей Синегубов.
По словам французского сопредседателя Стефана Висконти, Минская группа ОБСЕ выступит с заявлением по итогам регионального визита.
Как сообщал УНН, президент Азербайджана Ильхам Алиев оказал сопредседателям достаточно холодный прием, заявив, что Азербайджан решил карабахский конфликт военным путем, а Минская группа не сделала ничего за последние 28 лет.