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Вірменія виступила за відновлення перемовин щодо Карабаху в рамках Мінської групи ОБСЄ

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Вірменія вважає необхідним відновити перемовини щодо Нагірного Карабаху в рамках співголовування Мінської групи ОБСЄ. Про це у понеділок, приймаючи в Єревані співголів, заявив прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, передає УНН з посиланням на вірменське “Радіо Свобода”.

Вірменія виступила за відновлення перемовин щодо Карабаху в рамках Мінської групи ОБСЄ

Зазначається, що прем’єр-міністр Вірменії наголосив на пріоритетності уточнення статусу Нагірного Карабаху “з урахуванням важливості реалізації права арцахців на самовизначення, деокупацію окупованих Азербайджаном територій, створення умов для безпечного повернення арцахских вірмен в свої будинки, збереження релігійного і культурного спадщини”.

Додається, що це перший візит співголів Мінської групи ОБСЄ в регіон після 44-денної війни в Карабасі. І в Баку на зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим, і в Єревані на зустрічі з прем’єр-міністром Вірменії Ніколом Пашіняном був відсутній російський співголова Мінської групи ОБСЄ Ігор Попов. У Баку його замінив посол Росії в Азербайджані Михайло Бочарніков, а в Єревані — тимчасовий повірений у справах посольства Росії Олексій Синегубов.

За словами французького співголови Стефана Вісконті, Мінська група ОБСЄ виступить із заявою за підсумками регіонального візиту.

Як повідомляв УНН, президент Азербайджану Ільхам Алієв надав співголовам досить холодний прийом, заявивши, що Азербайджан вирішив карабахський конфлікт військовим шляхом, а Мінська група не зробила нічого за останні 28 років.

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