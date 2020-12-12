Мінська група ОБСЄ не допомогла у врегулюванні конфлікту в Карабасі — Алієв

Глава держави прийняв у суботу співголів Мінської групи ОБСЄ від Франції Стефана Вісконті і від США — Ендрю Шофера, надзвичайного і повноважного посла Росії в Азербайджані Михайла Бочарнікова і особистого представника діючого голови ОБСЄ Анджея Каспршика.

“З моменту останньої нашої зустрічі минуло багато часу, зустріч мала місце в минулому році. За цей час відбулося багато подій”, — констатував президент.

За його словами, вирішення конфлікту в Нагірному Карабасі докорінно змінило ситуацію в регіоні.

“На даний момент в регіоні має місце зовсім інша ситуація. Азербайджан вирішив проблему, що зберігалася протягом майже 30 років. Цього вдалося досягти завдяки силовим і політичним важелям... Однак, як я вже заявляв в дні бойових дій, Мінська група ОБСЄ демонструвала певну активність у плані ідей, проте це не привело ні до якого результату. Це реальність”, — сказав Алієв.

Він також підкреслив, що Азербайджан змусив Вірменію визнати поразку.

“Єреван був змушений погодитися на капітуляцію. Тристороння заява щодо Карабаху є актом капітуляції і це визнають усі політичні сили Вірменії. Відповідальність за ситуацію, що склалася, цілком несе на собі диктаторський режим Нікола Пашиняна”, — сказав Алієв.

Як повідомляв УНН, в Міноборони Вірменії заявили, що 12 грудня азербайджанська сторона відновила наступальні дії в Нагірному Карабасі. У свою чергу в Азербайджані цю інформацію не підтвердили і звинуватили Вірменію в провокації.