Минская группа ОБСЕ не помогла в урегулировании конфликта в Карабахе — Алиев
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил безрезультативность многолетних усилий Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта во время встречи с ее сопредседателями. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.
Глава государства принял в субботу сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти и от США — Эндрю Шофера, чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
“С момента последней нашей встречи прошло много времени, встреча имела место в прошлом году. За это время произошло много событий”, — констатировал президент.
По его словам, разрешение конфликта в Нагорном Карабахе в корне изменило ситуацию в регионе.
“На данный момент в регионе имеет место совершенно иная ситуация. Азербайджан решил проблему, сохранявшуюся на протяжении почти 30 лет. Этого удалось добиться благодаря силовым и политическим рычагам... Однако, как я уже заявлял в дни боевых действий, Минская группа ОБСЕ демонстрировала определенную активность в плане идей, однако это не привело ни к какому результату. Это реальность”, — сказал Алиев.
Он также подчеркнул, что Азербайджан вынудил Армению признать поражение.
“Ереван был вынужден согласиться на капитуляцию. Трехстороннее заявление по Карабаху является актом капитуляции и это признают все политические силы Армении. Ответственность за сложившуюся ситуации всецело несет на себе диктаторский режим Никола Пашиняна”, — сказал Алиев.
Как сообщал УНН, в Минобороны Армении заявили, что 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в Нагорном Карабахе. В свою очередь в Азербайджане эту информацию не подтвердили и обвинили Армению в провокациях.