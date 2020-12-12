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Минская группа ОБСЕ не помогла в урегулировании конфликта в Карабахе — Алиев

Минская группа ОБСЕ не помогла в урегулировании конфликта в Карабахе — Алиев

Киев  •  УНН

 • 14733 просмотра

КИЕВ. 13 декабря. УНН. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отметил безрезультативность многолетних усилий Минской группы ОБСЕ в урегулировании нагорно-карабахского конфликта во время встречи с ее сопредседателями. Об этом пишет Anadolu, передает УНН.

Глава государства принял в субботу сопредседателей Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти и от США — Эндрю Шофера, чрезвычайного и полномочного посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.

“С момента последней нашей встречи прошло много времени, встреча имела место в прошлом году. За это время произошло много событий”, — констатировал президент.

По его словам, разрешение конфликта в Нагорном Карабахе в корне изменило ситуацию в регионе.

“На данный момент в регионе имеет место совершенно иная ситуация. Азербайджан решил проблему, сохранявшуюся на протяжении почти 30 лет. Этого удалось добиться благодаря силовым и политическим рычагам... Однако, как я уже заявлял в дни боевых действий, Минская группа ОБСЕ демонстрировала определенную активность в плане идей, однако это не привело ни к какому результату. Это реальность”, — сказал Алиев.

Он также подчеркнул, что Азербайджан вынудил Армению признать поражение.

“Ереван был вынужден согласиться на капитуляцию. Трехстороннее заявление по Карабаху является актом капитуляции и это признают все политические силы Армении. Ответственность за сложившуюся ситуации всецело несет на себе диктаторский режим Никола Пашиняна”, — сказал Алиев.

Как сообщал УНН, в Минобороны Армении заявили, что 12 декабря азербайджанская сторона возобновила наступательные действия в Нагорном Карабахе. В свою очередь в Азербайджане эту информацию не подтвердили и обвинили Армению в провокациях.

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