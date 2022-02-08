“Решили развлечься с помощью оружия”: в Киеве задержали мужчину, который застрелил сожительницу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который застрелил свою сожительницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Детали
7 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Приречной он случайно ранил свою гражданскую жену. По адресу выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.
“На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове потерпевшей травматический пистолет и выстрелил ей в затылок”, — отмечается в сообщении.
Во время оказания неотложной медицинской помощи 37-летняя потерпевшая скончалась.
Полицейские изъяли оружие и задержали киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.
Напомним
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