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15 марта, 19:03 • 106066 просмотра

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15 марта, 13:44 • 141743 просмотра

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“Решили развлечься с помощью оружия”: в Киеве задержали мужчину, который застрелил сожительницу

“Решили развлечься с помощью оружия”: в Киеве задержали мужчину, который застрелил сожительницу

Киев • УНН

 • 22682 просмотра

КИЕВ. 8 февраля. УНН. В Киеве правоохранители задержали 43-летнего мужчину, который застрелил свою сожительницу. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, передает УНН.

Детали

7 февраля на спецлинию 102 поступило сообщение от киевлянина о том, что на улице Приречной он случайно ранил свою гражданскую жену. По адресу выехали медики и следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции.

“На месте происшествия правоохранители установили, что мужчина и женщина совместно распивали алкогольные напитки и решили развлечься с помощью оружия. Мужчина приставил к голове потерпевшей травматический пистолет и выстрелил ей в затылок”, — отмечается в сообщении.

Во время оказания неотложной медицинской помощи 37-летняя потерпевшая скончалась.

Полицейские изъяли оружие и задержали киевлянина в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — умышленное убийство.

Напомним

Изуродовал ножом лицо женщине: в Киеве мужчину задержали за нападение на сожительницу.

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