Знівечив ножем обличчя жінці: у Києві чоловіка затримали за напад на співмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві під час конфлікту в квартирі чоловік порізав ножем обличчя співмешканки. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.
Цитата:
"...затримано та повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до непоправного знівечення обличчя потерпілої (ч. 1 ст. 121 КК України)”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, злочин стався опівночі 28 січня 2022 року у Святошинському районі столиці.
“У приміщенні квартири будинку по вулиці Академіка Туполєва між чоловіком та жінкою, які співмешкають разом, розпочався словесний конфлікт. У ході інциденту чоловік повалив жінку на підлогу та наніс їй не менше двох ножових порізів по лівій щоці, тим самим спричинивши тяжкі тілесні ушкодження”, — зазначається в повідомленні.
На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Доповнення
У Києві жінка, будучи напідпитку, ножем поранила сина. Інспектори вчасно зупинили її дії та викликали лікарів.