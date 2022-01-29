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Знівечив ножем обличчя жінці: у Києві чоловіка затримали за напад на співмешканку

Знівечив ножем обличчя жінці: у Києві чоловіка затримали за напад на співмешканку

Київ • УНН

 • 21184 перегляди

КИЇВ. 29 січня. УНН. У Києві під час конфлікту в квартирі чоловік порізав ножем обличчя співмешканки. Правоохоронці затримали його та повідомили про підозру. Про це УНН повідомляє з посиланням на інформацію Київської міської прокуратури.

Цитата:

"...затримано та повідомлено про підозру чоловіку за фактом умисного заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до непоправного знівечення обличчя потерпілої (ч. 1 ст. 121 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що згідно з матеріалами слідства, злочин стався опівночі 28 січня 2022 року у Святошинському районі столиці.

“У приміщенні квартири будинку по вулиці Академіка Туполєва між чоловіком та жінкою, які співмешкають разом, розпочався словесний конфлікт. У ході інциденту чоловік повалив жінку на підлогу та наніс їй не менше двох ножових порізів по лівій щоці, тим самим спричинивши тяжкі тілесні ушкодження”, — зазначається в повідомленні.

На теперішній час слідство триває. Вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Доповнення

У Києві жінка, будучи напідпитку, ножем поранила сина. Інспектори вчасно зупинили її дії та викликали лікарів.

Українські Національні Новини

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