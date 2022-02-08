“Вирішили розважитись за допомогою зброї”: у Києві затримали чоловіка, який застрелив співмешканку
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У Києві правоохоронці затримали 43-річного чоловіка, який застрелив свою співмешканку. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва, передає УНН.
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7 лютого на спецлінію 102 надійшло повідомлення від киянина про те, що на вулиці Прирічній він випадково поранив свою цивільну дружину. За адресою виїхали медики та слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції.
“На місці події правоохоронці встановили, що чоловік та жінка спільно розпивали алкогольні напої й вирішили розважитись за допомогою зброї. Чоловік приставив до голови потерпілої травматичний пістолет і вистрелив їй у потилицю”, — зазначається в повідомленні.
Під час надання невідкладної медичної допомоги 37-річна потерпіла померла.
Поліцейські вилучили зброю та затримали киянина в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчий відділ Оболонського управління поліції розпочав кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України — умисне вбивство.
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