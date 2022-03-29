"Веры России нет": Вице-премьер-министр Верещук об обещаниях РФ отвести войска от украинских городов
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Вице-премьер-министр Ирина Верещук прокомментировала задекларированный отвод войск РФ, сообщает УНН. Она отметила, что РФ верить нельзя.
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"Веры России нет. В частности, в части того, что они отводят войска. Мы должны до конца быть сильными, сосредоточенными и выносливыми. Только так мы победим", - сказала Верещук в эфире одного из телеканалов.
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Также министр сообщила, какие гуманитарные коридоры планируется открыть в ближайшее время.
"Мы требуем, и наша делегация имела директиву от Президента Зеленского, чтобы мы добились открытия гуманитарных коридоров до больших городов. К примеру, Чернигов, Харьков со стороны Изюма, Херсон и Херсонская область, Мариуполь, не говоря о Киеве и Киевской области.
Да, есть шанс, что мы такие коридоры откроем", - заявила она.