"Веры России нет": Вице-премьер-министр Верещук об обещаниях РФ отвести войска от украинских городов

# Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в НКЦПФР Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) представила концепцію оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні. Регулятор пропонує встановити диференційовані ставки податку на прибуток від таких операцій, залежно від статусу платника податку та джерела походження віртуальних активів. **Основні пропозиції НКЦПФР:** * **Податок на прибуток фізичних осіб:** * 5% – для прибутку, отриманого від операцій з віртуальними активами, що були набуті до моменту набрання чинності нового законодавства. * 18% – для прибутку, отриманого від операцій з віртуальними активами, набутими після набрання чинності нового законодавства. * **Податок на прибуток юридичних осіб:** * 18% – загальна ставка податку на прибуток від операцій з віртуальними активами. * **Військовий збір:** * 1,5% – для фізичних осіб, незалежно від джерела походження віртуальних активів. НКЦПФР також пропонує встановити перехідний період для введення в дію нового законодавства про оподаткування віртуальних активів. Це дозволить учасникам ринку адаптуватися до нових правил та уникнути непередбачених фінансових наслідків. **Мета запропонованих змін:** * Створення прозорих та зрозумілих правил оподаткування операцій з віртуальними активами. * Залучення додаткових коштів до державного бюджету. * Стимулювання розвитку ринку віртуальних активів в Україні. Зазначені пропозиції НКЦПФР є предметом обговорень з іншими державними органами, учасниками ринку та експертами. Остаточний варіант законодавства про оподаткування віртуальних активів буде сформовано з урахуванням результатів цих обговорень.