"Віри Росії немає": Віце-прем’єр-міністр Верещук про обіцянки РФ відвести війська від українських міст
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Віце-прем’єр-міністр Ірина Верещук прокоментувала задеклароване відведення військ РФ, повідомляє УНН. Вона зауважила, що РФ вірити не можна.
Цитата
"Віри Росії немає. Зокрема, в частині того, що вони відводять війська. Ми маємо до кінця бути сильними, зосередженими і витривалими. Тільки так ми переможемо", - сказала Верещук в ефірі одного з телеканалів.
Деталі
Також міністр повідомила, які гуманітарні коридори планується відкрити найближчим часом.
"Ми вимагаємо, і наша делегація мала директиву від Президента Зеленського, щоб ми домоглися відкриття гуманітарних коридорів до великих міст. До прикладу, Чернігів, Харків зі сторони Ізюму, Херсон і Херсонська область, Маріуполь, не говорячи про Київ і Київську область.
Так, є шанс, що ми такі коридори відкриємо", - заявила вона.