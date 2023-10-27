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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
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Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

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Испытание "массированного ядерного удара" россиян провалилось - Данилов

Киев • УНН

 • 141260 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. Во время испытаний "массированного ядерного удара" россияне потерпели неудачу. Из трех запущенных ракет полетела только одна. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова в эфире телемарафона, пишет УНН.

Испытание "массированного ядерного удара" россиян провалилось - Данилов

Цитата 

"Кстати, испытания, которые они недавно проводили. Из трех ракет только одна вылетела. Одна упала сразу, а у другой вообще не открылись те приборы, которые должны были бы открываться", - отметил Данилов. 

Российские власти распространяли информацию о якобы тренировках стратегических ядерных сил, в рамках  которых с космодрома "Плесецк" в архангельской области по полигону "Кура" на Камчатке был произведен пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Более того, россияне также осуществляли пуски из Баренцева моря с атомного подводного крейсера "Тула" баллистическую ракету "Синева".

Напомним

Совет Федерации рф одобрил закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, подписанного 27 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Нам российская ядерка по цимбалам, нам свое делать" - Данилов о ядерных угрозах рф



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