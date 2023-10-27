Випробування “масованого ядерного удару” росіян провалилось - Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. Під час випробувань "масованого ядерного удару" росіяни зазнали невдачі. З трьох запущених ракет полетіла лише одна. Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова в етері телемарафону, пише УНН.
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"До речі, випробування, які вони нещодавно проводили. З трьох ракет тільки одна вилетіла. Одна гепнулася одразу, а в іншої взагалі не відкрилися ті прилади, які мали б відкриватися", - зазначив Данілов.
Російська влада поширювала інформацію про нібито тренування стратегічних ядерних сил, у рамках яких з космодрому "Плесецьк" в архангельській області по полігону "Кура" на камчатці було проведено пуск міжконтинентальної балістичної ракети "Ярс". Ба більше, росіяни також здійснювали пуски з Баренцевого моря з атомного підводного крейсера "Тула" балістичну ракету "Синева".
Нагадаємо
Рада Федерації рф схвалила закон про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань, підписаної 27 років тому.
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