"Нам російська ядерка по цимбалам, нам своє робити" - Данілов щодо ядерних загроз рф

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«Нам своє робити. Нам звільняти нашу територію. Кого вони будуть лякати. Ті країни, які надали ядерну зброю рф, саме зараз мають подумати, що з цим робити. Тому що це спільна відповідальність тих країн, які в 91, 94 роках приймали рішення, що треба росію озброїти "до зубів" ядерною зброєю. Нам ця ядерна зброя по цимбалам, ми не збираємось на це звертати увагу, нам своє робити», – наголосив секретар РНБО.

За словами Данілова, росію просто шантажує своєю ядерною зброєю. Використати її російській федерації не дозволить Китай.

«Ядерний шантаж- це єдине, що у них лишається. Але я точно можу розуміти, що навряд Китай дозволить росії розкидуватись ядерними бомбами, тому що це буде тоді торкатись не тільки російської федерації, а так само інших ядерних країн, а тут є певні зобов’язання», - зауважив Данілов.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський напередодні заявив, що за даними української розвідки, до кінця року, ймовірно, ядерних погроз від росії побільшає.