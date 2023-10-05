"Нам российская ядерная по цимбалам, нам свое делать" - Данилов относительно ядерных угроз рф
Киев • УНН
Киев. 5 октября. УНН. Единственное, что остается в россии - это шантажировать ядерным оружием. Украина не собирается на это обращать внимание, а будет и дальше продолжать освобождать территории от оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН.
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“Нам свое делать. Нам освобождать нашу территорию. Кого они будут пугать. Те страны, которые предоставили ядерное оружие рф, именно сейчас должны подумать, что с этим делать. Потому что это общая ответственность тех стран, которые в 91, 94 годах принимали решение, что надо россию вооружить „до зубов“ ядерным оружием. Нам это ядерное оружие по цимбалам, мы не собираемся на это обращать внимание, нам свое делать”, — подчеркнул секретарь СНБО.
По словам Данилова, россию просто шантажирует своим ядерным оружием. Использовать ее российской федерации не позволит Китай.
“Ядерный шантаж — это единственное, что у них остается. Но я точно могу понимать, что вряд ли Китай позволит россии разбрасываться ядерными бомбами, потому что это будет тогда касаться не только российской федерации, а так же других ядерных стран, а здесь есть определенные обязательства,” — заметил Данилов.
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Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что по данным украинской разведки, до конца года, вероятно, ядерных угроз от россии станет больше.