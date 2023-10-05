"Нам российская ядерная по цимбалам, нам свое делать" - Данилов относительно ядерных угроз рф

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Киев • УНН

 • 508146 просмотра

Киев. 5 октября. УНН. Единственное, что остается в россии - это шантажировать ядерным оружием. Украина не собирается на это обращать внимание, а будет и дальше продолжать освобождать территории от оккупантов. Об этом в эфире телемарафона сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов, передает УНН

Цитата

“Нам свое делать. Нам освобождать нашу территорию. Кого они будут пугать. Те страны, которые предоставили ядерное оружие рф, именно сейчас должны подумать, что с этим делать. Потому что это общая ответственность тех стран, которые в 91, 94 годах принимали решение, что надо россию вооружить „до зубов“ ядерным оружием. Нам это ядерное оружие по цимбалам, мы не собираемся на это обращать внимание, нам свое делать”, — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, россию просто шантажирует своим ядерным оружием. Использовать ее российской федерации не позволит Китай.

“Ядерный шантаж — это единственное, что у них остается. Но я точно могу понимать, что вряд ли Китай позволит россии разбрасываться ядерными бомбами, потому что это будет тогда касаться не только российской федерации, а так же других ядерных стран, а здесь есть определенные обязательства,” — заметил Данилов.

дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский накануне заявил, что по данным украинской разведки, до конца года, вероятно, ядерных угроз от россии станет больше.

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