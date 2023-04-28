Оправдывал российскую агрессию: СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры
Киев • УНН
КИЕВ. 28 апреля. УНН. Служба безопасности разоблачила еще одного представителя упц мп, который публично оправдывал вооруженную агрессию рф и военные преступления оккупантов, сообщают в ведомстве, информирует УНН.
Детали
Злоумышленником оказался 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры. Фигурант использовал профили в запрещенных российских социальных сетях, через которые активно распространял нарративы кремлевской пропаганды. Кроме того, злоумышленник восхвалял высшее военно-политическое руководство рф и пытался дискредитировать украинских защитников.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
▪️ ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии российской федерации против Украины, глорификация ее участников);
▪️ ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность).
Вопрос об избрании ему меры пресечения решается, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств преступления.
Ранее
30 и 31 марта комиссию Министерства культуры не пустили в Киево-Печерскую Лавру после того, как представители упц мп должны были покинуть Национальный заповедник.
СБУ сообщила о подозрении Митрополиту упц мп Павлу по ч. 1 ст. 161 УК Украины, а суд избрал меру защиты в формате домашнего ареста на 60 суток с ношением электронного браслета.