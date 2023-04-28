Виправдовував російську агресію: СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври
Київ • УНН
КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки викрила ще одного представника упц мп, який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів, повідомляють у відомстві, інформує УНН.
Деталі
Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди. Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.
На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:
▪️ ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);
▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність).
Питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу вирішується, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.
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