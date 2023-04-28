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Виправдовував російську агресію: СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври

Виправдовував російську агресію: СБУ повідомила про підозру послушнику Почаївської лаври

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 квітня. УНН. Служба безпеки викрила ще одного представника упц мп, який публічно виправдовував збройну агресію рф та воєнні злочини окупантів, повідомляють у відомстві, інформує УНН.

Деталі

Зловмисником виявився 48-річний послушник Почаївської Успенської лаври. Фігурант використовував профілі у заборонених російських соціальних мережах, через які активно поширював наративи кремлівської пропаганди. Крім того, зловмисник вихваляв вище військово-політичне керівництво рф і намагався дискредитувати українських захисників.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

▪️ ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, глорифікація її учасників);

▪️ ст. 111-1 (колабораційна діяльність).

Питання щодо обрання йому міри запобіжного заходу вирішується, тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше

30 та 31 березня комісію Міністерства культури не пустили до Києво-Печерської Лаври  після того, як представники упц мп мали залишити Національний заповідник.

СБУ повідомила про підозру Митрополиту упц мп Павлу за ч. 1 ст. 161 КК України, а суд обрав запобіжний захист у форматі домашнього арешту на 60 діб із носінням електронного браслета.

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