Оправдание "дезертира" из внешней разведки обжалуют в суде

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 марта. УНН. Главной военной прокуратурой будет подана апелляционная жалоба на приговор Шевченковского райсуда Киева, согласно которому обвиняемый в дезертирстве военнослужащий Службы внешней разведки был признан невиновным. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook, передает УНН.

По его словам, в мае 2014 года военнослужащий Службы внешней разведки самовольно покинул лечебное учреждение, где проходил реабилитацию, и исчез без уважительных причин. Служебные задачи он также не выполнял. По информации представителя Генпрокуратуры, мужчина находился по месту жительства в городе Киеве.

Как отметил Лысенко, приговором Шевченковского районного суда города Киева он признан невиновным в совершении уголовного преступления и оправдан в связи с недоказанностью, что в его деянии есть состав уголовного преступления.

Но, в прокуратуре уверены, что суд провел поверхностную оценку доказательств, предоставленных стороной обвинения, не проанализировав показания руководства СВР Украины, документы и фактические обстоятельства поступка военнослужащего. При этом взяв во внимание только показания обвиняемого и его бывших подчиненных, которые фактически находились с последним в дружеских отношениях и проходили военную службу непосредственно под его руководством.

Лысенко заявил, что на это решение уже готовится апелляционная жалоба.

Напомним, суд оправдал обвиняемого в дезертирстве генерал-майора разведки.

Ранее УНН сообщал, что с начала АТО в розыске находится 4266 военных дезертиров.

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