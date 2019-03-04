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Суд виправдав обвинуваченого у дезертирстві генерал-майора розвідки

Суд виправдав обвинуваченого у дезертирстві генерал-майора розвідки

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 березня. УНН. Суд визнав невинуватим у дезертирстві колишнього начальника 6-го департаменту Служби зовнішньої розвідки, генерал-майора Володимира Слоненка. Про це йдеться у вироку Шевченківського райсуду Києва, передає УНН з посиланням на Єдиний реєстр судових рішень.

"Визнати невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України, та виправдати його у зв'язку з недоведеністю, що в його діянні є склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України", - йдеться у вироку суду.

При цьому у документі зазначається, що суд прийшов до висновку, за яким докази сторони обвинувачення не підтверджують склад кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.408 КК України (дезертирство), у діях військовослужбовця.

Згідно з матеріалами справи, Слоненко перебував на службі в органах внутрішніх справ з 31 січня 1997 року, а з 29 жовтня 2012 року проходив військову службу у Службі зовнішньої розвідки України на посаді директора 6 Департаменту. 11 березня 2014 року його перевели у розпорядження голови СЗР, а далі – в розпорядження директора 6-го департаменту, надавши службовий кабінет у будівлі по вулиці Нагірній в цокольному приміщенні на об'єкті "Білогородка" Києво-Святошинського району.

За версією слідства, генерал-майор був невдоволений вищевказаними рішеннями та не з’явився на місце служби і таким чином вчинив дезертирство.

У свою чергу, обвинувачений пояснив, що вказаний кабінет був непридатним для проходження служби, оскільки являв собою підсобне приміщення, завалене старими меблями та різним непотребом. Лише у грудні 2014 року, уже під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, у цьому кабінеті зробили ремонт, прибрали сміття та непотріб, занесли столи, після цього слідчий склав протокол огляду приміщення. Слоненко заявив, що службові особи СЗР України фактично створили штучні підстави, за яких намагалися усунути його від проходження військової служби.

Обвинувачений також повідомив суду, що не мав будь-якого умислу та мети на вчинення злочину, з'являвся на військову службу, виявляв зацікавленість в її проходженні, жодного разу не виявляв свого невдоволення військовою службою, небажання служити, не висловлював намірів ухилитися від військової служби у будь-який спосіб.

Нагадаємо, наприкінці грудня 2014 року суд заарештував генерал-майора Служби зовнішньої розвідки України за дезертирство.

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