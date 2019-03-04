Суд оправдал обвиняемого в дезертирстве генерал-майора разведки

"Признать невиновным в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины, и оправдать его в связи с недоказанностью, что в его деянии есть состав уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины", - говорится в приговоре суда.

При этом в документе отмечается, что суд пришел к выводу, согласно которому доказательства стороны обвинения не подтверждают состав уголовного преступления, предусмотренного ч.1 ст.408 УК Украины (дезертирство), в действиях военнослужащего.

Согласно материалам дела, Слоненко находился на службе в органах внутренних дел с 31 января 1997 года, а с 29 октября 2012 года проходил военную службу в Службе внешней разведки Украины на должности директора 6 Департамента. 11 марта 2014 года его перевели в распоряжение главы СВР, а дальше - в распоряжение директора 6-го департамента, предоставив служебный кабинет в здании по улице Нагорной в цокольном помещении на объекте "Белогородка" Киево-Святошинского района.

По версии следствия, генерал-майор был недоволен вышеуказанными решениями и не явился на место службы и таким образом совершил дезертирство.

В свою очередь, обвиняемый пояснил, что указанный кабинет был непригодным для прохождения службы, поскольку представлял собой подсобное помещение, заваленное старой мебелью и различным хламом. Только в декабре 2014 года, уже во время проведения досудебного расследования в уголовном производстве, в этом кабинете сделали ремонт, убрали мусор и хлам, занесли столы, после этого следователь составил протокол осмотра помещения. Слоненко заявил, что должностные лица СВР Украины фактически создали искусственные основания, по которым пытались отстранить его от прохождения военной службы.

Обвиняемый также сообщил суду, что не имел какого-либо умысла и цели на совершение преступления, появлялся на военную службу, проявлял заинтересованность в ее прохождении, ни разу не проявлял своего недовольства военной службой, нежелание служить, не высказывал намерений уклониться от военной службы в любой способ.

Напомним, в конце декабря 2014 года суд арестовал генерал-майора Службы внешней разведки Украины за дезертирство.