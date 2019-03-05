Виправдання "дезертира" з зовнішньої розвідки оскаржать у суді
Київ • УНН
КИЇВ. 5 березня. УНН. Головною військовою прокуратурою буде подано апеляційну скаргу на вирок Шевченківського райсуду Києва, згідно з яким, звинувачений у дезертирстві військовослужбовець Служби зовнішньої розвідки був визнаний невинуватим. Про це повідомив речник Генеральної прокуратури Андрій Лисенко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За його словами, у травні 2014 року військовослужбовець Служби зовнішньої розвідки самовільно покинув лікувальний заклад, де проходив реабілітацію, і зник без поважних причин. Службові завдання він також не виконував. За інформацією речника Гепрокуратури, чоловік перебував за місцем проживання у місті Києві.
Як зазначив Лисенко, вироком Шевченківського районного суду міста Києва його визнано невинуватим у вчиненні кримінального правопорушення та виправдано у зв’язку з недоведеністю, що в його діянні є склад кримінального правопорушення.
Але, у прокуратурі впевнені, що суд провів поверхневу оцінку доказів, наданих стороною обвинувачення, не проаналізувавши показання керівництва СЗР України, документи та фактичні обставини вчинку військовослужбовця. При цьому взявши до уваги лише показання обвинуваченого та його колишніх підлеглих, які фактично перебували з останнім у дружніх стосунках та проходили військову службу безпосередньо під його керівництвом.
Лисенко заявив, що на це рішення вже готується апеляційна скарга.
Нагадаємо, суд виправдав обвинуваченого у дезертирстві генерал-майора розвідки.
Раніше УНН повідомляв, що з початку АТО у розшуку перебуває 4 266 військових дезертирів.