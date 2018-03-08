З початку АТО у розшуку перебуває 4 266 військових дизертирів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. З початку проведення АТО до суду скеровано 56 обвинувальних актів за ст. 111 КК “державна зрада”. Про це повідомив керівник прес-служби ГПУ Андрій Лисенко у Facebook, передає УНН.
З початку проведення АТО (а саме — з 01.04.2014 року) військовими прокурорами Центрального регіону України скеровано до суду 56 обвинувальних актів за ст. 111 Кримінального кодексу України (“державна зрада”).
За інформацією військової прокуратури Центрального регіону України, з них у 55 випадках призначено проведення спеціального досудового розслідування відповідно до глави 24-1 Кримінального процесуального кодексу України.
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"Загалом у розшуку перебуває 4 266 військовослужбовців, які в 2014 році не прибули з АР Крим для подальшого проходження військової служби та обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ст. 408 КК України (“Дезертирство”). На даний час вже розслідувано та скеровано до суду 4 обвинувальні акти стосовно 4-х військовослужбовців. Усіх чотирьох засуджено до різних строків позбавлення волі," - повідомив Лисенко.