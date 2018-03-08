С начала АТО в розыске находится 4266 военных дизертиров
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. С начала проведения АТО в суд направлено 56 обвинительных актов по ст. 111 УК "государственная измена". Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГПУ Андрей Лысенко в Facebook, передает УНН.
С начала проведения АТО (а именно - с 01.04.2014 года) военными прокурорами Центрального региона Украины направлено в суд 56 обвинительных актов по ст. 111 Уголовного кодекса Украины ("государственная измена").
По информации военной прокуратуры Центрального региона Украины, из них в 55 случаях назначено проведение специального предварительного расследования в соответствии с главой 24-1 Уголовного процессуального кодекса Украины.
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"Всего в розыске находится 4266 военнослужащих, в 2014 году не прибыли из АР Крым для дальнейшего прохождения военной службы и обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ст. 408 УК Украины ("Дезертирство"). В настоящее время уже расследовано и направлено в суд 4 обвинительные акты по 4-х военнослужащих. Все четверо приговорены к различным срокам лишения свободы", - сообщил Лысенко.