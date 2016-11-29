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Виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам в Киевской области

Киев • УНН

 • 8222 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам в Киевской областие. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.

Виновника смертельного ДТП приговорили к пяти годам в Киевской области

Установлено, что в сентябре 2014 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не справившись с управлением, водитель столкнулся с двумя другими автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия двое мужчин погибли на месте происшествия.

Действия водителя-правонарушителя квалифицированы по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) УК Украины.

Суд первой инстанции признал мужчину виновным в совершении ДТП и приговорил к условному наказанию.

После обжалования приговора суда, виновника смертельного ДТП приговорили к тюремному заключению сроком на пять лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком на три года.

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