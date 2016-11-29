Винуватця смертельної ДТП засудили до п'яти років на Київщині

Установлено, що в вересні 2014 року, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння та не впоравшись з керуванням, водій зіткнувся з двома іншими автівками. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди двоє чоловіків загинули на місці події.

Дії водія-правопорушника кваліфіковано за ч.3 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України.

Суд першої інстанції визнав чоловіка винним у вчиненні ДТП та засудив до умовного покарання.

Після оскарження вироку суду, винуватця смертельної ДТП засудили до ув'язнення на п'ять років та позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.