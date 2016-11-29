Виновника ДТП, в котором погиб инвалид, будут судить в Донецкой области

Установлено, что 44-летний водитель автомобиля "FIAT Tempra", двигаясь по проспекту Карпова в Мариуполе, не снизил скорость и совершил наезд на пешехода, который находился в инвалидной коляске посреди проезжей части. В результате наезда коляска вместе с потерпевшим выехала на встречную полосу, где на нее наехал автомобиль "ВАЗ-210990".

В результате аварии пострадавший получил многочисленные тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, от которых скончался на месте.

Действия водителя иномарки квалифицировали по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины.

Обвинительный акт прокуратурой утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу. В случае подтверждения вины обвиняемому ему грозит до восьми лет лишения свободы.