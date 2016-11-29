Винуватця ДТП, в якій загинув інвалід, судитимуть на Донеччині

Установлено, що 44-річний водій автомобіля “FIAT Tempra”, рухаючись по проспекту Карпова в Маріуполі, не знизив швидкість та здійснив наїзд на пішохода, який знаходився у інвалідному візку посередині проїжджої частини. В результаті наїзду візок разом із потерпілим виїхав на зустрічну смугу, де на нього наїхав автомобіль “ВАЗ-210990”.

В результаті аварії потерпілий отримав чисельні тяжкі травми, не сумісні з життям, від яких помер на місці.

Дії водія іномарки кваліфіковані за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України.

Наразі обвинувальний акт прокуратурою затверджено та скеровано до суду для розгляду по суті. У разі підтвердження вини обвинувачуваного йому загрожує до восьми років позбавлення волі.