Виновником взрыва во Львове стал "черный археолог"
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В многоэтажке на ул. Гринченко, 4Б во Львове вечером 6 ноября сдетонировало взрывное устройство. Мужчина, в квартире которого произошел взрыв, незаконно держал дома старые боеприпасы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Львовской области.
В полиции также сообщили, что это не утечка газа. В квартире мужчины нашли еще другие взрывные устройства времен Второй мировой войны.
На месте вчерашнего инцидента работают эксперты и взрывотехники.
Напомним, по предварительной информации в результате взрыва погиб 33-летний мужчина.