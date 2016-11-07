Виновником взрыва во Львове стал "черный археолог"

В полиции также сообщили, что это не утечка газа. В квартире мужчины нашли еще другие взрывные устройства времен Второй мировой войны.

На месте вчерашнего инцидента работают эксперты и взрывотехники.

Напомним, по предварительной информации в результате взрыва погиб 33-летний мужчина.