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15 марта, 19:03 • 113544 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 161840 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 135122 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 127827 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 111396 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 104753 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 100951 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

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Виновником взрыва во Львове стал "черный археолог"

Виновником взрыва во Львове стал "черный археолог"

Киев • УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 7 ноября. УНН. В многоэтажке на ул. Гринченко, 4Б во Львове вечером 6 ноября сдетонировало взрывное устройство. Мужчина, в квартире которого произошел взрыв, незаконно держал дома старые боеприпасы. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Нацполиции Львовской области.

В полиции также сообщили, что это не утечка газа. В квартире мужчины нашли еще другие взрывные устройства времен Второй мировой войны.

На месте вчерашнего инцидента работают эксперты и взрывотехники.

Напомним, по предварительной информации в результате взрыва погиб 33-летний мужчина.

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