Винуватцем вибуху у Львові є “чорний археолог”
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 7 листопада. УНН. У багатоповерхівці на вул.Грінченка, 4Б у Львові увечері 6 листопада здетонував вибуховий пристрій. Чоловік, у квартирі якого стався вибух, незаконно тримав у приміщенні старі боєприпаси. Про це повідомили у прес-службі Нацполіції Львівської області.
В поліції також повідомили, що це не був витік газу. В помешканні чоловіка знайшли ще інші вибухові пристрої часів Другої світової війни.
Зараз на місці вчорашнього інциденту працюють експерти та вибухотехніки.
Нагадаємо, за попередньою інформацією внаслідок вибуху загинув 33-річний чоловік.