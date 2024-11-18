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Виновник смертельного ДТП в Хмельницком был под действием алкоголя и наркотиков, ему сообщено о подозрении

Виновник смертельного ДТП в Хмельницком был под действием алкоголя и наркотиков, ему сообщено о подозрении

Киев  •  УНН

 • 284 просмотра

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В Хмельницком водитель BMW X6 под действием алкоголя и наркотиков въехал в остановку, погибли три женщины. 27-летнему виновнику аварии сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 286-1 УК Украины.

Водитель BMW X6, который въехал в остановку общественного транспорта в Хмельницком, из-за чего погибли три женщины, получил подозрение. По данным экспертиз, он находился под воздействием алкоголя и наркотиков. Об этом сообщил Офис Генерального прокурора, пишет УНН.

Детали

Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии опьянения, повлекшее гибель нескольких людей (ч. 4 ст. 286-1 УК Украины).

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По данным следствия, ДТП произошло около 7:20 утра 18 ноября 2024 года.

27-летнего виновника аварии задержали на месте в соответствии со ст. 208 УПК Украины. По результатам проведенных обследований в организме водителя обнаружен алкоголь и наркотические вещества.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.

Напомним

В Хмельницком водитель BMW X6 столкнулся с двумя авто и въехал в остановку общественного транспорта. В результате ДТП погибли три женщины в возрасте 60, 56 и 53 лет, которые находились на остановке.

С начала года из-за ДТП погибло более 2,5 тыс. человек15 нояб. 2024, 14:08 • 15168 просмотров

Анастасия Рябоконь

Анастасия Рябоконь

Криминал и ЧП
khmelnytskyi-ukrainaХмельницкий