Вино помогает держать мозг "в тонусе" - ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 26 августа. УНН. Американские ученые рассказали о том, что вино способствует поддержанию здоровья мозга, передает УНН со ссылкой на npr.org
К такому выводу, в частности, пришел нейробиолог Гордон Шеферд из Йельского университета (США). Он обнаружил, что дегустация вина задействует больше ячеек мозга, чем любое другое действие. К примеру, то же решение сложных задач по математике.
"Когда мы пьем вино, взаимодействие воздуха с жидкостью запускает сложный последовательный процесс. Язык, челюсти, горло и диафрагма, а также вкусовые и обонятельные рецепторы отправляют сигналы в мозг, стимулируя серьезную когнитивную деятельность.
Молекулы вина стимулируют тысячи рецепторов вкуса и запаха, посылая в мозг ароматический сигнал, который запускает массивные когнитивные вычисления, включая распознавание образов, память, оценочные суждения, эмоции и, конечно же, удовольствие", - рассказал он.
Напомним, ранее ученые из Канады заявили о том, что вино способно помогать организму человека защищаться при коронавирусе, а ученые из США пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.
Как сообщалось в УНН, в Украине Госстат зафиксировал рост популярности отечественного вина. Его украинцы стали покупать в магазинах чаще, чем импортное.
Уточним, что 5-ка самых известных винных украинских ТМ сегодня выглядит следующим образом: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman и Oreanda.