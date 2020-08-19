Вино помогает организму защищаться при коронавирусе — ученые
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. Умеренное потребление красного вина может облегчить течение коронавируса. К такому выводу пришли исследователи канадского университета "Лаваль" (Laval University), передает УНН со ссылкой на tododisca.com.
По данным специалистов, красное вино содержит антиоксидант - ресвератрол, который эффективно противостоит респираторному дистресс-синдрому (частый спутник COVID-19), который является следствием воспалительного процесса в легких.
Проще говоря, дистресс-синдром - это легочная недостаточность, которая очень часто сопровождает течение коронавирусной болезни. Ресвератрол увеличивает активность фермента АСЕ2. Когда его содержание в организме растет, тяжесть синдрома легочной недостаточности снижается.
Кроме красного вина, ресвератрол содержится также в арахисе и фисташках, малине, чернике, винограде и какао.
Напомним, ранее американские ученые пришли к выводу, что красное вино помогает бороться с психическими расстройствами.
Как писал УНН, украинские вина наращивают сегодня объемы своих продаж за границу. А ТОП-5 самых известных (потребителям) вин отечественного производства, выглядит так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ "Koktebel" (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) и "Oreanda" (56,6%).