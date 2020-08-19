Вино допомагає організму захищатися при коронавірусі – вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Помірне споживання червоного вина може полегшити перебіг коронавірусу. До такого висновку дійшли дослідники канадського університету "Лаваль" (Laval University), передає УНН із посиланням на tododisca.com.
За даними фахівців, червоне вино містить антиоксидант - ресвератрол, який ефективно протистоїть респіраторному дистрес-синдрому (частий супутник COVID-19), який є наслідком запального процесу в легенях.
Простіше кажучи, дистрес-синдром - це легенева недостатність, яка дуже часто супроводжує перебіг коронавірусної хвороби. Ресвератрол збільшує активність ферменту АСЕ2. Коли його вміст в організмі зростає, тяжкість синдрому легеневої недостатності знижується.
Крім червоного вина, ресвератрол міститься також в арахісі та фісташках, малині, чорниці, винограді й какао.
Нагадаємо, раніше американські вчені прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.
Як писав УНН, українські вина нарощують сьогодні обсяги своїх продажів за кордон. А ТОП-5 найвідоміших (споживачам) вин вітчизняного виробництва, виглядає так: ТМ "Коблево" (73,7%), ТМ "Шабо" (65,6%), ТМ "Koktebel" (62,3%), ТМ "Inkerman" (61%) і "Oreanda" (56,6%).