Вино допомагає тримати мозок "в тонусі" - вчені
Київ • УНН
КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американські вчені розповіли про те, що вино сприяє підтримці здоров'я мозку, передає УНН з посиланням на npr.org
До такого висновку, зокрема, прийшов нейробіолог Гордон Шеферд з Єльського університету (США). Він виявив, що дегустація вина задіює більше осередків мозку, ніж будь-яка інша дія. Наприклад, вирішення складних задач з математики.
"Коли ми п'ємо вино, взаємодія повітря з рідиною запускає складний послідовний процес. Мова, щелепи, горло і діафрагма, а також смакові і нюхові рецептори відправляють сигнали в мозок, стимулюючи серйозну когнітивну діяльність.
Молекули вина стимулюють тисячі рецепторів смаку і запаху, посилаючи в мозок ароматичний сигнал, який запускає масивні когнітивні обчислення, включаючи розпізнавання образів, пам'ять, оціночні судження, емоції і, звичайно ж, задоволення", - розповів він.
Нагадаємо, раніше вчені з Канади заявили про те, що вино здатне допомагати організму людини захищатися при коронавірус, а вчені з США прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.
Як повідомлялося в УНН, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина. Його українці стали купувати в магазинах частіше, ніж імпортне.
Уточнимо, що 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.