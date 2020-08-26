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Вино допомагає тримати мозок "в тонусі" - вчені

Київ • УНН

 • 16632 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Американські вчені розповіли про те, що вино сприяє підтримці здоров'я мозку, передає УНН з посиланням на npr.org

Вино допомагає тримати мозок "в тонусі" - вчені

До такого висновку, зокрема, прийшов нейробіолог Гордон Шеферд з Єльського університету (США). Він виявив, що дегустація вина задіює більше осередків мозку, ніж будь-яка інша дія. Наприклад, вирішення складних задач з математики.

"Коли ми п'ємо вино, взаємодія повітря з рідиною запускає складний послідовний процес. Мова, щелепи, горло і діафрагма, а також смакові і нюхові рецептори відправляють сигнали в мозок, стимулюючи серйозну когнітивну діяльність.

Молекули вина стимулюють тисячі рецепторів смаку і запаху, посилаючи в мозок ароматичний сигнал, який запускає масивні когнітивні обчислення, включаючи розпізнавання образів, пам'ять, оціночні судження, емоції і, звичайно ж, задоволення", - розповів він.

Нагадаємо, раніше вчені з Канади заявили про те, що вино здатне допомагати організму людини захищатися при коронавірус, а вчені з США прийшли до висновку, що червоне вино допомагає боротися з психічними розладами.

Як повідомлялося в УНН, в Україні Держстат зафіксував зростання популярності вітчизняного вина. Його українці стали купувати в магазинах частіше, ніж імпортне.

Уточнимо, що 5-ка найвідоміших винних українських ТМ сьогодні виглядає наступним чином: "Коблево", "Шабо", Koktebel, Inkerman і Oreanda.

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